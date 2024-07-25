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Молчанов програв у півфіналі турніру в Хорватії в парному розряді

Микола Дендак — 25 липня, 23:23
Молчанов програв у півфіналі турніру в Хорватії в парному розряді

Український тенісист Денис Молчанов у парі з нідерландцем Сандером Арендсом програли мексиканцю Мігелю Анхель Реєс-Варелі та аргентинцю Гвідо Андреоссі у півфіналі турніру ATP 250 в Хорватії.

Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Пара українця двічі подала навиліт, допустила дві подвійні помилки та використала 1 з 9 брейк-пойнтів.

ATP 250, Plava Laguna Croatia Open Umag
Умаг, Хорватія, ґрунт
Призовий фонд €651,865
Півфінал, 25 липня

Мігель Анхель Реєс-Варела (Мексика)/Гвідо Андреоссі (Аргентина) Денис Молчанов (Україна)/Сандер Арендс (Нідерланди) 6:4, 6:3

Раніше Молчанов у парному розряді вилетів у першому колі Ролан Гаррос.

Нагадаємо, невдовзі розпочнеться Олімпійський тенісний турнір, який пройде на ґрунтових кортах Ролан Гаррос з 27 липня до 4 серпня. Нещодавно визначилися суперниці українських тенісисток.

ATP Молчанов

Молчанов

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