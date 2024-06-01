Єдина надія України: Світоліна здолала Богдан у третьому колі Ролан Гаррос

Українська тенісистка Еліна Світоліна (19) переграла румунку Ану Богдан (64) у третьому колі Ролан Гаррос.

Поєдинок тривав 1 годину 31 хвилину та завершився з рахунком 7:5, 6:2.

Нагадаємо, гра була перервана через несприятливі погодні умови під час другого сету за рахунку 2:1, проте пауза тривала приблизно 30 хвилин, тому тенісистки змогли дограти поєдинок у цей ігровий день.

Загалом українка зробила 4 ейси, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 10 брейк-пойнтів.

Відтак перша ракетка України зрівняла рахунок в очному протистоянні — 1:1. Богдан була сильнішою у квітні в поєдинку Кубку Біллі Джин Кінга.

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Третє коло, 1 червня

Еліна Світоліна (Україна) — Ана Богдан (Румунія) 7:5, 6:2

На стадії 1/8 фіналу Ролан Гаррос Еліна зіграє проти четвертої ракетки світу Єлени Рибакіни з Казахстану.

Зазначимо, що Світоліна — єдина українка, яка продовжує шлях на одиночному розряді турніру. Напередодні Даяна Ястремська зазнала поразки від Коко Гофф (3).



