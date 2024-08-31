Молчанов виграв турнір в Італії у парному розряді

Український тенісист Денис Молчанов та румун Влад Віктор Корня перемогли білорусько-румунський дует Іван Лютаревич/Мірча Александру Жеканом у фіналі Челленджера в Комо (Італія) у парному розряді.

Матч тривав 1 годину 9 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:3. Пара українця жодного разу не подала навиліт та використала 4 з 4 брейк-пойнтів.

Challenger Citta' di Como

Комо, Італія

Фінал, парний розряд

31 серпня

Денис Молчанов (Україна)/Влад Віктор Корня (Румунія) — Іван Лютаревич/Мірча Александру Жеканом 6:2, 6:3

Для українського тенісиста — це 39-й трофей на турнірах ATP Challenger та третій у цьому сезоні.