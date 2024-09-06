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Молчанов поступився у півфіналі турніру в Італії у парному розряді

Володимир Кук — 6 вересня, 20:29
Молчанов поступився у півфіналі турніру в Італії у парному розряді
Денис Молчанов

Український тенісист Денис Молчанов та румун Влад Віктор Корня програли у супертаймбрейку дуету Романа Арнеодо (Монако)/Тео Аррібажа (Франція) у півфіналі Генуя Chall (Італія) у парному розряді.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 2:6, 10:12. Пара українця 4 рази подала навиліт та використала 3 з 8 брейк-пойнтів.

Challenger Генуя
Генуя, Італія
Півфінал, парний розряд
6 вересня

Роман Арнеодо (Монако)/Тео Аррібаж (Франція) Денис Молчанов (Україна)/Влад Віктор Корня (Румунія) 5:7, 6:2, 12:10

Нагадаємо, що нещодавно українсько-румунський дует переміг у фіналі Челленджера в Комо (Італія) у парному розряді.

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