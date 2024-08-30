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Молчанов вийшов у фінал турніру в Італії в парному розряді

Микола Дендак — 30 серпня, 22:17
Молчанов вийшов у фінал турніру в Італії в парному розряді
Денис Молчанов

Український тенісист Денис Молчанов та румун Влад Віктор Корня перемогли італійську пару Андреа Арнабольді/Фереріко Арнабольді у півфіналі Челленджера в Комо (Італія) у парному розряді.

Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини та завершився з рахунком 1:6, 6:3, 12:10. Пара українця 4 рази подала навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 1 з 2 брейк-пойнтів.

Challenger Citta' di Como
Комо, Італія
Півфінал, парний розряд
30 серпня

Денис Молчанов (Україна)/Влад Віктор Корня (Румунія) — Андреа Арнабольді/Фереріко Арнабольді (Італія) 1:6, 6:3, 12:10

Зазначимо, що у фіналі Молчанов та Корня зустрінуться з білорусом Іваном Лютаревичем та румуном Мірча Александру Жеканом.

Молчанов

Молчанов

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