Молчанов вийшов у фінал турніру в Італії в парному розряді

Український тенісист Денис Молчанов та румун Влад Віктор Корня перемогли італійську пару Андреа Арнабольді/Фереріко Арнабольді у півфіналі Челленджера в Комо (Італія) у парному розряді.

Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини та завершився з рахунком 1:6, 6:3, 12:10. Пара українця 4 рази подала навиліт, допустили 1 подвійну помилку та використали 1 з 2 брейк-пойнтів.

Challenger Citta' di Como

Комо, Італія

Півфінал, парний розряд

30 серпня

Денис Молчанов (Україна)/Влад Віктор Корня (Румунія) — Андреа Арнабольді/Фереріко Арнабольді (Італія) 1:6, 6:3, 12:10

Зазначимо, що у фіналі Молчанов та Корня зустрінуться з білорусом Іваном Лютаревичем та румуном Мірча Александру Жеканом.