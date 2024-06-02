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Кіченок з перемоги стартувала в міксті на Ролан Гаррос

Олександр Булава — 2 червня, 18:31
Кіченок з перемоги стартувала в міксті на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з хорватом Мате Павичем обіграли іспано-аргентинський дует Крістіна Букша/Андрес Молтені.

Матч тривав 1 годину 35 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 5:7, 10:8. Українка та хорват тричі подали навиліт, допустили 8 подвійних помилок та використали 3 з 5 брейк-пойнтів.

В 1/8 фіналу суперниками Кіченок та Павича буде австралійська пара Меттью Ебден/Еллен Перес.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Змішаний розряд
Перше коло, 2 червня

Людмила Кіченок (Україна)/Мате Павич (Хорватія) Крістіна Букша (Іспанія)/Андрес Молтені (Аргентина) 6:4, 5:7, 10:8

Нагадаємо, Людмила Кіченок успішно виступає у парному розряді. У першому колі українка разом з латвійкою Єлєною Остапенко обіграли дует американок Ешлін Крюгер/Слоун Стівенс.

Людмила Кіченок Ролан Гаррос

Людмила Кіченок

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