Світоліна та Костюк будуть сіяними на важливому турнірі WTA 500 у Токіо

Еліна Світоліна (7) та Марта Костюк (10) потрапили до когорти сіяних на турнірну серію WTA 500 у японському Токіо.

Про це повідомляє сайт WTA.

Першим номером посіву на турнірі Toray Pan Pacific Open у Токіо, який відбудеться з 26 жовтня по 1 листопада, буде перша ракетка світу Єлєна Рибакіна.

Окрім двох українок, до неї також доєднаються тенісистки із чільної десятки світового рейтингу – Іга Швьонтек (9, Польща) та Джессіка Пегула (3, США).

Змагання у Токіо будуть потенційно важливими для учасниць Підсумкового турніру WTA (WTA Finals), оскільки цей турнір є останнім WTA 500 у поточному сезоні.

Торік переможницею у Токіо-2025 стала швейцарка Белінда Бенчич, яка у фіналі у двох сетах здолала Лінду Носкову із Чехії. Світоліна та Костюк участі у турнірі не брали.

У Чемпіонські гонці Світоліна йде 6-ю, тоді як Костюк – 9-та. Поміж українками розташувалися дві чешки – Кароліна -му та Мухова та Лінда Носкова, які посідають відповідно 7-му та 8-му позиції.

Додамо, що лише 8 найкращих тенісисток за підсумками сезону отримують право на участь у Підсумковому турнірі WTA Finals.

Перед турніром у Токіо тенісистки беруть участь на "тисячнику" у Пекіні, який вже набирає обертів. Через травму Костюк знялася з WTA 1000, тоді як Світоліна стартує у суботу, 3 жовтня. У цей день перша ракетка України зіграє проти представниці Чехії Катеріни Сінякової.

Відзначимо, що найближча суперниця Марти у Чемпіонській гонці Швьонтек 3 жовтня зустрінеться з Сінью Гао з Китаю в 1/32 фіналу у Пекіні.