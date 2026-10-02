Ястремська розгромила фіналістку Ролан Гаррос на турнірі в Пекіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська (111) впевнено здолала представницю Польщі Маю Хвалінську (21) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала 1 годину 6 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

За поєдинок одеситка три рази подала навиліт, зробила одну подвійну помилку та п'ять брейків. Її суперниця виконала по одному ейсу, помилці на подачі та брейку.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 2 жовтня

Даяна Ястремська (Україна) – Мая Хвалінська (Польща) 6:3, 6:1

Зазначимо, що тенісистки раніше не зустрічалися. Полька є чинною фіналісткою Ролан Гаррос.

Наступною суперницею Даяни стане третя ракетка Австрії Сінья Краус (95). Вона у другому раунді на відмові пройшла Анастасію Потапову.

Нагадаємо, що Україну на турнірі продовжують представляти ще дві тенісистки. Пізніше свої поєдинки цього етапу зіграють Еліна Світоліна (7) і Дар'я Снігур (46).