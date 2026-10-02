Ястремська розгромила фіналістку Ролан Гаррос на турнірі в Пекіні
Українська тенісистка Даяна Ястремська (111) впевнено здолала представницю Польщі Маю Хвалінську (21) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.
Гра тривала 1 годину 6 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.
За поєдинок одеситка три рази подала навиліт, зробила одну подвійну помилку та п'ять брейків. Її суперниця виконала по одному ейсу, помилці на подачі та брейку.
Даяна Ястремська (Україна) – Мая Хвалінська (Польща) 6:3, 6:1
Зазначимо, що тенісистки раніше не зустрічалися. Полька є чинною фіналісткою Ролан Гаррос.
Наступною суперницею Даяни стане третя ракетка Австрії Сінья Краус (95). Вона у другому раунді на відмові пройшла Анастасію Потапову.
Нагадаємо, що Україну на турнірі продовжують представляти ще дві тенісистки. Пізніше свої поєдинки цього етапу зіграють Еліна Світоліна (7) і Дар'я Снігур (46).