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Світоліна залишилася сьомою, Костюк – десятою в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 28 вересня 2026, 08:15
Світоліна залишилася сьомою, Костюк – десятою в оновленому рейтингу WTA
Марта Костюк (зліва) та Еліна Світоліна (справа)
Getty Images

В оновленому 28 вересня рейтингу WTA Еліна Світоліна продовжує перебувати на сьомому місці, Марта Костюк іде десятою.

Оскільки минулого тижня з чільної десятки у змаганнях, за які нараховуються рейтингові очки, брала участь лише "нейтральна" Мірра Андрєєва, але й вона не пройшла далеко в Сінгапурі, то в топ-10 жодних змін не сталося. Лідирує представниця Казахстану Єлена Рибакіна.

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Більшість українських тенісисток у кінці першої півсотні рейтингу втратили по декілька позицій. Мова про Юлію Стародубцеву (45), Дар'ю Снігур (46) та Ангеліну Калініну (50). Олександра Олійникова залишилася на 47-й сходинці.

Даяна Ястремська зробила крок униз (111), Вероніка Подрез опустилася на два рядки (127).

Також трохи втратили Анастасія Соболєва (180) і Катаріна Завацька (266).

Рейтинг WTA

  1. (1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9901;
  2. (2). Аріна Сабалєнка (-) – 7875;
  3. (3). Джессіка Пегула (США) – 7265;
  4. (4). Коко Гофф (США) – 7244;
  5. (5). Мірра Андрєєва (-) – 5841;
  6. (6). Лінда Носкова (Чехія) – 5328;
  7. (7). Еліна Світоліна (Україна) – 4809;
  8. (8). Кароліна Мухова (Чехія) – 4683;
  9. (9). Іга Швьонтек (Польща) – 4119;
  10. (10). Марта Костюк (Україна) – 4040;

...

45 (42). Юлія Стародубцева (Україна) – 1165;
46 (43). Дар'я Снігур (Україна) – 1163;
47 (47). Олександра Олійникова (Україна) – 1126;
50 (48). Ангеліна Калініна (Україна) – 1112;
111 (110). Даяна Ястремська (Україна) – 692;
127 (125). Вероніка Подрез (Україна) – 610;
180 (176). Анастасія Соболєва (Україна) – 432;
266 (262). Катаріна Завацька (Україна) – 279.

Нагадаємо, що напередодні жіноча збірна України у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг поступилася команді Чехії.

Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна

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