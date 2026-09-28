Світоліна залишилася сьомою, Костюк – десятою в оновленому рейтингу WTA

В оновленому 28 вересня рейтингу WTA Еліна Світоліна продовжує перебувати на сьомому місці, Марта Костюк іде десятою.

Оскільки минулого тижня з чільної десятки у змаганнях, за які нараховуються рейтингові очки, брала участь лише "нейтральна" Мірра Андрєєва, але й вона не пройшла далеко в Сінгапурі, то в топ-10 жодних змін не сталося. Лідирує представниця Казахстану Єлена Рибакіна.

Більшість українських тенісисток у кінці першої півсотні рейтингу втратили по декілька позицій. Мова про Юлію Стародубцеву (45), Дар'ю Снігур (46) та Ангеліну Калініну (50). Олександра Олійникова залишилася на 47-й сходинці.

Даяна Ястремська зробила крок униз (111), Вероніка Подрез опустилася на два рядки (127).

Також трохи втратили Анастасія Соболєва (180) і Катаріна Завацька (266).

Рейтинг WTA

(1). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9901; (2). Аріна Сабалєнка (-) – 7875; (3). Джессіка Пегула (США) – 7265; (4). Коко Гофф (США) – 7244; (5). Мірра Андрєєва (-) – 5841; (6). Лінда Носкова (Чехія) – 5328; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 4809; (8). Кароліна Мухова (Чехія) – 4683; (9). Іга Швьонтек (Польща) – 4119; (10). Марта Костюк (Україна) – 4040;

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45 (42). Юлія Стародубцева (Україна) – 1165;

46 (43). Дар'я Снігур (Україна) – 1163;

47 (47). Олександра Олійникова (Україна) – 1126;

50 (48). Ангеліна Калініна (Україна) – 1112;

111 (110). Даяна Ястремська (Україна) – 692;

127 (125). Вероніка Подрез (Україна) – 610;

180 (176). Анастасія Соболєва (Україна) – 432;

266 (262). Катаріна Завацька (Україна) – 279.

Нагадаємо, що напередодні жіноча збірна України у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг поступилася команді Чехії.