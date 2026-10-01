Сила, спритність та координація: Костюк показала, як відновлюється після травми

Українська тенісистка Марта Костюк продовжує відновлення після травми та показала шанувальникам, як проходять її тренування.

На відео спортсменка виконує серію складних фізичних вправ, спрямованих на розвиток витривалості, сили та координації. Костюк працює на межі можливостей і поступово повертає необхідні для тенісу фізичні кондиції.

Українка не стала розкривати усіх деталей свого відновлення, але опубліковані кадри демонструють, що робота над поверненням до повноцінних тренувань залишається дуже інтенсивною.

Відео Костюк підписала фразою "Keeping up with the beat", що українською можна перекласти як "Не відставати від ритму".

Нагадаємо, Костюк продовжує відновлюватися від травми правого зап'ястя, якої вона зазнала у серпні на іншому "тисячнику" в Цинциннаті. Через це українка не зуміла зіграти за національну збірну в фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.

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Через ушкодження Марта відмовилася від участі від турніру серії WTA 1000, який з 30 вересня по 11 жовтня відбудеться у китайському Пекіні.