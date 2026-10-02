Костюк ефектно з'явилася на показі Tom Ford у Парижі: українка показала стильний образ
Українська тенісистка Марта Костюк пропускає турнір WTA 1000 у Пекіні через невелике пошкодження. Водночас спортсменка використала паузу у виступах, щоб відвідати один із найпомітніших заходів Паризького тижня моди.
30 вересня Костюк стала гостею показу Tom Ford, який відбувся на Вандомській площі в Парижі. Українка з'явилася на заході в стильному образі, який одразу привернув увагу.
Марта обрала костюм шоколадного кольору та доповнила його сонцезахисними окулярами. Стримана кольорова гама та класичний крій створили елегантний образ, який тенісистка продемонструвала на одному з головних модних заходів французької столиці.
Фотографіями з вечора Костюк поділилася у своїх соцмережах. Свій допис українка підписала:
"Що за ніч. Що за шоу".
Нагадаємо, Костюк продовжує відновлюватися від травми правого зап'ястя, якої вона зазнала у серпні на іншому "тисячнику" в Цинциннаті. Через це українка не зуміла зіграти за національну збірну в фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.
Через ушкодження Марта відмовилася від участі від турніру серії WTA 1000, який з 30 вересня по 11 жовтня відбудеться у китайському Пекіні.