Костюк: Я маю можливість вигравати турніри Grand Slam

Друга ракетка України Марта Костюк (10) підбила підсумки сезону-2026, який став для неї найуспішнішим у кар'єрі на даний момент.

Слова тенісистки наводить Суспільне спорт.

"Не відчуваю, що після виходу в топ-10 щось змінилося — ми взагалі не концентруємося на рейтингу. Це прекрасне досягнення, якому ми раді, але найбільший кайф для мене — це сама робота й можливість щодня її робити. Через це я не зациклююся на рейтингу: це для мене третьорядне чи четверторядне питання. Завдяки своїй агресивній грі я маю можливість вигравати турніри Grand Slam.

Цей рік був хоч і найкращим, але достатньо складним: через декілька травм я пропустила багато турнірів. Не можу сказати, що маю конкретну ціль потрапити на Підсумковий турнір. Наразі я не граю в Пекіні, тож залишається три турніри, через які можу кваліфікуватися. Як усе складеться — не знаю, перш за все сподіваюся взагалі зуміти їх зіграти. Знаю, що зробила все, що могла. Якщо цього року не доля зіграти на Підсумковому, матиму можливість наступного року. Але я ніколи не була так близько, тому, звісно, дуже цьому рада", – заявила українка.