Боротьба з гравітацією: Костюк опублікувала кумедну добірку своїх падінь на ґрунті
Друга ракетка України Марта Костюк знову запалила у соцмережах, опублікувавши кумедне відео.
Тенісистка іронічно відреагувала на свої часті падіння на корті із ґрунтовим покриттям, зробивши кумедну добірку.
"Я проти гравітації: історія любові і ненависті", – підписала відео українка.
Нагадаємо, напередодні Марта здобула впевнену перемогу над "нейтральною" тенісисткою Анастасією Потопавою, обігравши її з рахунком 6:3, 6:2 на турнірі WTA 1000 в Мадриді.
Після гри на росіянку вилилося багато хейту у соцмережах через ганебний виступ у матчі з українкою.
У наступному раунді турніру Костюк зіграє проти першої ракетки світу Аріни Сабалєнки. Матч відбудеться у середу, 30 квітня.