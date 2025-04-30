Боротьба з гравітацією: Костюк опублікувала кумедну добірку своїх падінь на ґрунті

Друга ракетка України Марта Костюк знову запалила у соцмережах, опублікувавши кумедне відео.

Тенісистка іронічно відреагувала на свої часті падіння на корті із ґрунтовим покриттям, зробивши кумедну добірку.

"Я проти гравітації: історія любові і ненависті", – підписала відео українка.

Нагадаємо, напередодні Марта здобула впевнену перемогу над "нейтральною" тенісисткою Анастасією Потопавою, обігравши її з рахунком 6:3, 6:2 на турнірі WTA 1000 в Мадриді.

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Після гри на росіянку вилилося багато хейту у соцмережах через ганебний виступ у матчі з українкою.

У наступному раунді турніру Костюк зіграє проти першої ракетки світу Аріни Сабалєнки. Матч відбудеться у середу, 30 квітня.