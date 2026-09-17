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Визначилась суперниця Костюк в 1/4 фіналу на турнірі у Гвадалахарі

Денис Іваненко — 17 вересня 2026, 07:07
Визначилась суперниця Костюк в 1/4 фіналу на турнірі у Гвадалахарі
Марта Костюк
Getty Images

Українка Марта Костюк (10) зустрінеться з Людмилою Самсоновою (50) в 1/4 фіналу турніру WTA 500 у Гвадалахарі. "Нейтральна" тенісистка у другому колі виявилася сильнішою за американку Кайлу Дей (123).

Гра тривала 2 години 47 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 2:6, 7:6(5).

У третьому сеті Дей відігралась з 0:4, вигравши п'ять поспіль геймів. Проте не змогла дотиснути суперниці й урешті-решт поступилась на тай-брейку.

Guadalajara Open presentado por Santander – WTA 500
Гвадалахара, Мексика, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Друге коло, 17 вересня

Людмила Самсонова (-) – Кайла Дей (США) 7:6(4), 2:6, 7:6(5)

Нагадаємо, що Марта ще не стартувала на турнірі у Гвадалахарі. Вона посіяна під першим номером, тому пропускала перше коло, а перед матчем 1/8 фіналу суперниця українки знялась через хворобу.

Костюк і Самсонова чотири рази зустрічались між собою. Українка поступилась у всіх попередніх протистояннях.

Якщо киянка проб'ється до півфіналу, то вперше в кар'єрі підійметься на дев'яту сходинку світового рейтингу. Наразі її посідає Іга Швьонтек.

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