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Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Гвадалахарі, не зігравши жодного матчу

Станіслав Матусевич — 16 вересня 2026, 21:57
Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Гвадалахарі, не зігравши жодного матчу
Марта Костюк
Twitter

Марта Костюк (10) без боротьби вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі. Суперниця українки, американка Тейлор Таунсенд (98), знялася зі змагань через хворобу.

Про це повідомив Великий теніс України.

Костюк посіяна у Гвадалахарі під першим номером, тому пропускала перше коло. Через відмову американки наша тенісистка, не зігравши жодного матчу, дісталася до чвертьфіналу.

Там її суперницею буде переможниця поєдинку між іншою американкою Кайлою Дей (123) та "нейтральною" Людмилою Самсоновою (50). Цей матч відбудеться проти ночі 17 вересня за київським часом.

Нагадаємо, що поточного тижня Костюк уперше в кар'єрі увійшла до топ-10 рейтингу WTA. 

Марта Костюк WTA 500 Тейлор Таунсенд

Марта Костюк

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