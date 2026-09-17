Чемпіонка US Open пояснила причину зняття з турніру у Гвадалахарі перед матчем із Костюк

Американська тенісистка Тейлор Таунсенд, яка напередодні знялася перед матчем другого кола проти українки Марти Костюк на турнірі серії WTA 500 у Гвадалахарі, пояснила причину свого рішення. Чемпіонка US Open у парному розряді перенесла термінову операцію.

Про це Таунсенд повідомила у своєму інстаграмі.

"Після того, як я здобула свій перший титул Grand Slam на US Open, я була дуже рада грати перед вами в Гвадалахарі. Через екстрену операцію я змушена знятися з турніру, і це розбиває мені серце. Втім, я з нетерпінням чекаю на повернення сюди наступного року, щоб побачити вас усіх – найкращих тенісних уболівальників", – написала тенісистка.

Причину хірургічного втручання Тейлор не назвала.

У першому колі змагань у Гвадалахарі Таунсенд обіграла німкеню Татьяну Марію.

Суперницею Костюк по чвертьфіналу стане "нейтральна" Людмила Самсонова. Гра відбудеться 18 вересня о 02:00 за київським часом. Якщо Марті вдасться перемогти, українка з наступного тижня підніметься на 9 сходинку рейтингу WTA.