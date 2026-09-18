Марченко – про Костюк: Її найбільші успіхи будуть у найближчому майбутньому

Відомий екстенісист, а нині капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону заявив, що гучні перемоги Марти Костюк мають прийти у найближчому майбутньому.

"Думаю їй всього вистачає, вона дуже додала психологічно за останній рік. І її найбільші успіхи будуть у найближчому майбутньому", – вважає фахівець.

Марченко наголошує, що дві поспіль поразки Костюк від чешки Лінди Носкової на Вімблдоні та US Open не пов'язані з проблемами з психологією українки.

"Це теніс. Марті вдалося перевернути матч на US Open у другому сеті. Але в Носкової зараз є титул Grand Slam за плечима, звісно, впевненості більше".

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу вдруге поспіль візьме участь у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг, який з 22 по 27 вересня відбудеться у китайському Шеньчжені. Першими суперницями наших тенісисток 24 вересня стануть бельгійки.

Марченко розповів про готовність збірної України до престижного турніру.

Костюк напередодні поступилася "нейтральній" Людмилі Самсоновій у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 у мексиканській Гвадалахарі.