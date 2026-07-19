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Орлов став чемпіоном турніру ITF в Австрії

Станіслав Матусевич — 19 липня 2026, 17:37
Орлов став чемпіоном турніру ITF в Австрії
Владислав Орлов
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Владислав Орлов (443) став переможцем турніру серії ITF М25, що проходив у австрійському Крамзаху. У фінальному матчі українець здолав німця Макса Віскандта (458).

Гра тривала 3 години 6 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:3, 6:2.

ITF М25, Kramsach
Крамзах, Австрія, грунт
Призовий фонд: $25,000
Фінал, 19 липня

Владислав Орлов (Україна) – Макс Віскандт (Німеччина) 5:7, 6:3, 6:2

Суперники зустрічалися вдруге, українець здобув першу перемогу.

Для 31-річного Орлова титул став 11-м у кар'єрі на турнірах ITF. 

Нагадаємо, що перша ракетка України Віталій Сачко вийшов у фінал кваліфікації турніру АТР 250 в австрійському Кітцбюелі.

ITF Владислав Орлов

Владислав Орлов

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