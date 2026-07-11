Соболєва обіграла шосту сіяну росіянку і вийшла в найбільший фінал у кар'єрі

Анастасія Соболєва (249) обіграла шосту сіяну "нейтральну" тенісистку Юлію Авдєєву (191) і вийшла у фінал турніру серії ITF W100 у німецькому Ашаффенбурзі.

Матч тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6(4).

У другій партії українка відіграла один сет-пойнт суперниці на власній подачі за рахунку 5:6.

За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 8 помилок на подачі та 1 брейк.

ITF W100, Aschaffenburg

Ашаффенбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $100,000

Півфінал, 11 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Юлія Авдєєва (-) 6:3, 7:6(4)

Суперниці зустрічалися втретє, українка здобула першу перемогу. У вирішальному матчі змагань Соболєва зіграє проти сильнішої у грі між Єкатерине Горгодзе (217, Грузія) та Теодорою Костович (184, Сербія).

Фінал стотисячника стане найбільшим у кар'єрі нашої тенісистки. За попередні два тижні Соболєва стала переможницею двох турнірів серії ITF W50.

Нагадаємо, напередодні у чвертьфіналі Анастасія обіграла словенку Далілу Якупович (358).