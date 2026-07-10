Соболєва вийшла у півфінал стотисячника в Німеччині
Анастасія Соболєва
btu.org.ua
Анастасія Соболєва (249) вийшла у півфінал турніру серії ITF W100 у німецькому Ашаффенбурзі, обігравши у чвертьфінальному поєдинку словенку Далілу Якупович (358).
Матч тривав 1 годину 49 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4.
За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 3 брейки.
ITF W100, Aschaffenburg
Ашаффенбург, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $100,000
Чвертьфінал, 10 липня
Анастасія Соболєва (Україна) – Даліла Якупович (Словенія) 6:4, 6:4
Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У півфіналі змагань Соболєва зіграє проти шостої сіяної "нейтральної" тенісистки Юлії Авдєєвої (191).
Нагадаємо, що за попередні два тижні Анастасія стала переможницею двох турнірів серії ITF W50.