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Соболєва вийшла у півфінал стотисячника в Німеччині

Станіслав Матусевич — 10 липня 2026, 17:41
Соболєва вийшла у півфінал стотисячника в Німеччині
Анастасія Соболєва
btu.org.ua

Анастасія Соболєва (249) вийшла у півфінал турніру серії ITF W100 у німецькому Ашаффенбурзі, обігравши у чвертьфінальному поєдинку словенку Далілу Якупович (358).

Матч тривав 1 годину 49 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 3 брейки.

ITF W100, Aschaffenburg
Ашаффенбург, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $100,000
Чвертьфінал, 10 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Даліла Якупович (Словенія) 6:4, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У півфіналі змагань Соболєва зіграє проти шостої сіяної "нейтральної" тенісистки Юлії Авдєєвої (191).

Нагадаємо, що за попередні два тижні Анастасія стала переможницею двох турнірів серії ITF W50.

ITF Анастасія Соболєва

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