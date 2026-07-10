Соболєва вийшла у півфінал стотисячника в Німеччині

Анастасія Соболєва (249) вийшла у півфінал турніру серії ITF W100 у німецькому Ашаффенбурзі, обігравши у чвертьфінальному поєдинку словенку Далілу Якупович (358).

Матч тривав 1 годину 49 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 3 брейки.

ITF W100, Aschaffenburg

Ашаффенбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $100,000

Чвертьфінал, 10 липня

Анастасія Соболєва (Україна) – Даліла Якупович (Словенія) 6:4, 6:4

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У півфіналі змагань Соболєва зіграє проти шостої сіяної "нейтральної" тенісистки Юлії Авдєєвої (191).

Нагадаємо, що за попередні два тижні Анастасія стала переможницею двох турнірів серії ITF W50.