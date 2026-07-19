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Ваншельбойм став переможцем турніру ITF в Іспанії

Станіслав Матусевич — 19 липня 2026, 23:07
Ваншельбойм став переможцем турніру ITF в Іспанії
Ерік Ваншельбойм
btu.org.ua

Ерік Ваншельбойм (483) став переможцем турніру серії ITF М25 в іспанській Гандії. У фінальному матчі українець здобув перемогу над місцевим тенісистом Хав'єром Барранко (433).

Матч тривав 2 години 51 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 7:6(3).

За матч Ваншельбойм не подавав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 5 брейків. Його суперник виконав 1 ейс, 6 разів помилився на подачі та зробив 4 брейки.

ITF M25, Gandia
Гандія, Іспанія, грунт
Призовий фонд: $25,000
Фінал, 19 липня

Ерік Ваншельбойм (Україна) – Хав'єр Барранко (Іспанія) 6:4, 7:6(3)

Суперники раніше не зустрічалися.

Ваншельбойм зіграв свій 15 фінал на рівні ITF, у яких здобув 8 титулів. Востаннє Ерік перемагав на 25-тисячнику на початку травня в італійській Санта-Маргеріта-ді-Пула.

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