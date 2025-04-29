Снігур вдало стартувала на турнірі ITF в Іспанії

Дар'я Снігур (147) вийшла у друге коло турніру серії ITF W50, що проходить в іспанській Єклі.

У стартовому матчі перша сіяна українка за 55 хвилин розгромила місцеву тенісистку Лусію Льїнарес Домінго (1128) з рахунком 6:2, 6:0.

Снігур за гру не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку її суперниці також жодного ейсу, 3 помилки на подачі та 1 брейк.

ITF W50, Yecla

Єкла, Іспанія, хард

Призовий фонд: $40,000

Перше коло, 29 квітня

Дар'я Снігур (Україна) – Лусія Льїнарес Домінго (Іспанія) 6:2, 6:0

Суперниці зустрічалися вперше. У наступному колі змагань українка зіграє проти переможниці матчу між Мадхуріма Савант (1362, Індія) та Алісою Октябрьовою (571, -).

Нагадаємо, минулого тижня Снігур поступилася у трисетовому поєдинку аргентинці Марії Лурдес Карле (119) в півфіналі кваліфікації на "тисячнику" в Мадриді.