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Снігур вийшла у чвертьфінал турніру ITF в Іспанії

Станіслав Матусевич — 1 травня 2025, 19:41
Снігур вийшла у чвертьфінал турніру ITF в Іспанії
Дар'я Снігур
Instagram Дар'ї Снігур

Дар'я Снігур (147) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W50, що проходить в іспанській Єклі.

У матчі другого кола змагання перша сіяна українка за 1 годину 25 хвилин обіграла росіянку Алісу Октябрьову (571) з рахунком 6:4, 6:2.

Снігур за гру 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 9 помилок на подачі та 2 брейки.

ITF W50, Yecla
Єкла, Іспанія, хард
Призовий фонд: $40,000
Друге коло, 1 травня

Дар'я Снігур (Україна) – Аліса Октябрьова (-) 6:4, 6:2

Суперниці зустрічалися вперше. У наступному колі змагань українка зіграє проти латвійської тенісистки Каміли Бартоне (502).

Нагадаємо, що напередодні, у стартовому матчі турніру в Єклі, Снігур розгромила іспанку Лусію Льїнарес Домінго з рахунком 6:2, 6:0.

ITF Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

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