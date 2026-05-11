Три українки отримали стартових суперниць на турнірах WTA у Парижі та Пармі

Три українські тенісистки поточного тижня стартують на турнірах серії WTA 125, на яких отримали суперниць по першому колу.

Даяна Ястремська (52) вперше з грудня 2024 року виступить на змаганнях такої низької категорії. Одеситка зіграє в італійській Пармі й отримала третій номер посіву. Першою опоненткою Ястремської стане аргентинка Вікторія Босіо (307).

Юлія Стародубцева (57) посіяна сьомою в Парижі. На старті змагань каховчанка зустрінеться з австралійкою Тайлою Престон (126)

Вероніка Подрез у столиці Франції подолала кваліфікацію. В основній сітці 19-річна тенісистка зіграє проти американки Слоан Стівенс (359), яку перемагала минулого місяця на тріумфальному для себе турнірі WTA 250 в Руані, де стала фіналісткою.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в Римі.