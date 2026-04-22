П'ять українок 22 квітня стартують на престижному турнірі в Мадриді: визначився час

П'ятеро українських тенісисток зіграють матчі першого кола основної сітки на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді 22 квітня.

Даяна Ястремська (49) зустрінеться з аргентинкою Соланою Сьєррою (88). Раніше спортсменки одна з одною не грали.

Олександра Олійникова (70) проведе поєдинок зі швейцаркою Симоною Вальтерт (97), яку один раз перемогла у двох попередніх матчах.

Юлія Стародубцева (53) протистоятиме японці Моюці Учідзімі (94). У лютому на "тисячнику" в Досі опонентка виявилася сильнішою.

Дар'я Снігур (98) боротиметься зі своєю тезкою Касаткіною (75, Австралія). Це буде їхня перша очна гра.

Ангеліна Калініна (110) зустрічатиметься з іншою ексросіянкою, Каміллою Рахімовою (73, Узбекистан). П'ять років тому на турнірі ITF у Хорватії перемогла наша тенісистка.

Розклад матчів українок у Мадриді на 22 квітня

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Перше коло

13:30*. Дар'я Снігур (Україна) – Дар'я Касаткіна (Австралія), корт Stadium 3, 2-м запуском, після матчу Чжан – Лис.

13:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Моюка Учідзіма (Японія), корт Court 5, 2-м запуском, після матчу Русе – Ружич.

15:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина), корт Court 5, 3-м запуском, після матчу Стародубцева – Учідзіма.

16:00*. Ангеліна Калініна (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан), корт Court 8, 2-м запуском, після матчу Паркс – Коччаретто.

17:00*. Олександра Олійникова (Україна) – Симона Вальтерт (Швейцарія), корт Court 7, 4-м запуском, після матчу Тджен – Чараєва.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

