Ястремська програла росіянці майже виграний матч на старті турніру WTA 1000

Станіслав Матусевич — 5 травня 2026, 19:33
Даяна Ястремська (52) не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA 1000 у Римі, програвши у стартовому поєдинку росіянці Анастасії Захаровій (81).

Гра тривала 3 години 6 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 5:7, 6:7(6).

У другій партії українка вела 3:0, проте не втримала перевагу. У третьому сеті Даяна спочатку врятувала два матч-пойнти на подачі росіянки за рахунку 5:6, а потім, маючи 5 поспіль (!!!) власних матч-пойнтів на тай-брейку, примудрилася програти матч.

За поєдинок Ястремська 1 раз подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок і 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 8 брейків.

Internazionali BNL D'Italia  WTA 1000
Рим, Італія, ґрунт
Призовий фонд: €7,228,080
Перше коло, 5 травня

Даяна Ястремська (Україна)  Анастасія Захарова (-) 6:4, 5:7, 6:7(6)

Суперниці зустрічалися втретє, українка виграла двічі.

Нагадаємо, що трохи раніше стартовий раунд змагань у Римі подолала Олександра Олійникова (68). 6 квітня розпочне боротьбу на турнірі Юлія Стародубцева (57), а Еліна Світоліна (10) перше коло через потрапляння в посів пропускає.

