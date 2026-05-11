Подрез пройшла кваліфікацію на турнірі WTA у Парижі

Вероніка Подрез (152) вийшла в основну сітку турніру серії WTA 125 у Парижі, обігравши в єдиному матчі кваліфікації представницю Китаю Го Ханьюй (167).

Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 7:5, 6:1.

У першій партії Вероніка поступалася 1:4, однак зуміла переломити хід гри, відігравши при цьому один сет-пойнт за рахунку 4:5.

За поєдинок Подрез 3 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 1 брейк.

Trophee Clarins – WTA 125

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: $115,00

Фінал кваліфікації, 11 травня

Суперниці раніше не зустрічалися. Перша опонентка Подрез в основній сітці змагань визначиться після завершення всіх матчів кваліфікації. Нею може стати Юлія Стародубцева (57), яка в першому колі турніру зіграє з однією з переможниць кваліфікації.

Нагадаємо, що минулого місяця Вероніка Подрез вперше в кар'єрі пройшла в основну сітку турніру серії WTA 250 у Руані й у підсумку дійшла до фіналу, в якому поступилася іншій українці, Марті Костюк.