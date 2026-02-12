Визначилося місце проведення матчу збірної України в Кубку Біллі Джин Кінг

Стало відомо, де жіноча збірна України з тенісу проведе номінально домашню зустріч у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Польщі 10-11 квітня.

Про це повідомив Великий теніс України.

Оскільки через війну з Росією на території України не проводяться міжнародні спортивні змагання, матч відбудеться у Польщі, в місті Глівіце на PreZero Arena Gliwice. Поляки на поєдинок обрали грунтове покриття.

Нагадаємо, що минулого року в польському місті Радом збірна України виступала в межах групового турніру трьох команд у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг. Тоді наші тенісистки виграли матчеві зустрічі у Польщі та Швейцарії й пробилися у фінальний раунд КБДК. У підсумку, вперше в історії збірна України дісталася до півфіналу жіночого командного змагання.

Поточного сезону схема проведення кваліфікаційного турніру інша. Для потрапляння у фінальну частину українкам потрібно виграти один матч у команди Польщі.