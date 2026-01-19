Визначився суперник збірної України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу дізналася суперника у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг. 10-11 квітня у номінально домашній матчевій зустрічі українки протистоятимуть команді Польщі.

Про це повідомила пресслужба турніру.

В результаті жеребкування визначилися й інші шість пар учасників кваліфікації КБДК. Переможці дуелей у вересні приєднаються до господарок фінального турніру, збірної Китаю, щоб визначити найсильнішу команду поточного року.

Пари кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Україна – Польща

– Польща Італія – Японія

Бельгія – США

Австралія – Велика Британія

Казахстан – Канада

Словенія – Іспанія

Швейцарія – Чехія

Матчеві зустрічі складатимуться з п'яти поєдинків: два одиночні матчі в перший день, потім парна гра та ще дві одиночки – у другий.

Зазначимо, що минулого сезону збірна України вже зустрічалася з польками на кваліфікаційному етапі Кубку Біллі Джин Кінг. Тоді наша команда в польському Радомі розгромила суперниць із рахунком 3:0.

Нагадаємо, що у 2025-му збірна України вперше в історії дійшла до півфіналу фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг.