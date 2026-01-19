Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Визначився суперник збірної України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 19 січня 2026, 13:36
Визначився суперник збірної України у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу
ФТУ

Жіноча збірна України з тенісу дізналася суперника у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг. 10-11 квітня у номінально домашній матчевій зустрічі українки протистоятимуть команді Польщі.

Про це повідомила пресслужба турніру.

В результаті жеребкування визначилися й інші шість пар учасників кваліфікації КБДК. Переможці дуелей у вересні приєднаються до господарок фінального турніру, збірної Китаю, щоб визначити найсильнішу команду поточного року.

Пари кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

  • Україна – Польща
  • Італія – Японія
  • Бельгія – США
  • Австралія – Велика Британія
  • Казахстан – Канада
  • Словенія – Іспанія
  • Швейцарія – Чехія

Матчеві зустрічі складатимуться з п'яти поєдинків: два одиночні матчі в перший день, потім парна гра та ще дві одиночки – у другий.

Зазначимо, що минулого сезону збірна України вже зустрічалася з польками на кваліфікаційному етапі Кубку Біллі Джин Кінг. Тоді наша команда в польському Радомі розгромила суперниць із рахунком 3:0.

Нагадаємо, що у 2025-му збірна України вперше в історії дійшла до півфіналу фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг Жіноча збірна України з тенісу

Жіноча збірна України з тенісу

Збірна України дізналася можливих суперників у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча команда України встановила рекорд у рейтингу збірних світу
Українські рекорд і драма: огляд фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг
Збірна Італії – про перемогу в КБДК над Україною: Ми продемонстрували справжню єдність
Світоліна – про виліт України з Кубку Біллі Джин Кінг: Ми повернемося сильнішими, ніж будь-коли

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік