Сестри Кіченок – про перемогу збірної України: Щиро дякуємо нашим уболівальникам

Станіслав Матусевич — 11 квітня 2026, 21:43
ФТУ
ФТУ

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок поділилися емоціями від перемоги в парному поєдинку над збірною Польщі, яка принесла команді України вирішальне третє очко в матчевому протистоянні кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Слова сестер наводить Великий теніс України.

"Це неймовірне відчуття. Я хочу подякувати глядачам за те, що вони прийшли, підтримували нас і вболівали за нас. Це для нас дуже багато значить. Щиро дякуємо, особливо нашим українським уболівальникам. Я дуже дякую, ви просто неймовірні! Дуже-дуже дякую, щиро", - сказала Людмила.

Надія пояснила, за рахунок чого вдалося виграти важкий трисетовий поєдинок у польської пари Хвалінська/Кубка.

"Ми намагалися бути в моменті. Дівчата грали дуже добре. Вони змусили нас сьогодні багато попрацювати. Звичайно, на початку обидві сторони трохи нервували, але, думаю, нам врешті-решт вдалося впоратися з цими нервами, і це, як я вважаю, стало вирішальним".

Нагадаємо, що збірна України вдруге поспіль пробилася до фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг, розгромивши у Польщі господарок із загальним рахунком 4:0.

