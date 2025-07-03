Світоліна і Костюк 4 липня зіграють на Вімблдоні: визначився час матчів

Еліна Світоліна і Марта Костюк проведуть чергові матчі на Вімблдоні у п'ятницю, 4 липня.

Світоліна (13) у третьому колі жіночого одиночного розряду зустрінеться з бельгійкою Елізе Мертенс (23). Суперниці провели між собою 8 очних матчів, 5 разів перемагала перша ракетка України.

Костюк і румунка Єлена Габріела Русе у другому раунді парних змагань зійдуться з четвертим сіяним дуетом Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія).

Розклад матчів українок на Вімблдоні на 4 липня

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Третє коло одиночного розряду

18:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Елізе Мертенс (Бельгія), корт Court 1, 3-м запуском, після матчу Беллуччі – Норрі.

Друге коло парного розряду

16:00*. Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) – Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія), корт Court 14, 3-м запуском, після матчу Думбія/Ребуль – Ерлер/Францен.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська у надскладному матчі другого кола обіграла росіянку Анастасію Захарову (95).

Друге коло на Вімблдоні подолала й Еліна Світоліна (13). Перша ракетка України напередодні перемогла білоруску Александру Саснович (107).

Юлія Стародубцева на цьому етапі поступилася росіянці Людмилі Самсоновій (19).