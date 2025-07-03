Людмила Кіченок стартувала з перемоги в парному розряді Вімблдону

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес вийшли у друге коло Вімблдону в парному розряді. У стартовому матчі сьомі сіяні обіграли китайський дует Сюй Іфань/Янь Чжаосюань.

Зустріч тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:3.

За поєдинок Кіченок і Перес 2 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, 3 рази помилилися на подачі та зробили 2 брейки.