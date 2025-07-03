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Людмила Кіченок стартувала з перемоги в парному розряді Вімблдону

Станіслав Матусевич — 3 липня 2025, 14:28
Людмила Кіченок стартувала з перемоги в парному розряді Вімблдону
Людмила Кіченок
Arata Yamaoka

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес вийшли у друге коло Вімблдону в парному розряді. У стартовому матчі сьомі сіяні обіграли китайський дует Сюй Іфань/Янь Чжаосюань.

Зустріч тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:3.

За поєдинок Кіченок і Перес 2 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, 3 рази помилилися на подачі та зробили 2 брейки.

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Вімблдон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £21,902,000
Перше коло парного розряду, 3 липня

Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія)  Сюй Іфань/Янь Чжаосюань (Китай) 7:5, 6:3

У наступному колі змагань українка та австралійка зіграють з переможницями матчу між японками Сюко Аояма/Єна Шибахара та дуетом Магда Лінетт (Польща)/Бернарда Пера (США).

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк та румунка Єлена Габріела Русе вийшли у друге коло парного розряду Вімблдону.

А ось дуети Надія Кіченок/Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська/Бібіане Схофс (Нідерланди) свої матчі програли.

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Людмила Кіченок

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