Ястремська не змогла перемогти на старті парного розряду Вімблдону
Даяна Ястремська і нідерландка Бібіане Схофс невдало стартували у парних змаганнях на Вімблдоні. У першому колі тенісистки поступилися шостнадцятому сіяному дуету Керолайн Доулгайд/Софія Кенін (США).
Зустріч тривала 1 годину 6 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:0.
За поєдинок Ястремська і Схофс 1 раз подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 1 брейк. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 3 рази помилилися на подачі та зробили 5 брейків.
Керолайн Доулгайд/Софія Кенін (США) – Даяна Ястремська (Україна)/Бібіане Схофс (Нідерланди) 7:5, 6:0
У наступному колі змагань американки зіграють з переможницями матчу між британками Елла Макдональд/Сюй Мінгге та дуетом Лінда Носкова (Чехія)/Ребекка Шрамкова (Словаччина).
Нагадаємо, що напередодні Ястремська створила справжню сенсацію в жіночому одиночному розряді, обігравши другу ракетку світу Коко Гофф зі США.