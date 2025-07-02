Ястремська не змогла перемогти на старті парного розряду Вімблдону

Даяна Ястремська і нідерландка Бібіане Схофс невдало стартували у парних змаганнях на Вімблдоні. У першому колі тенісистки поступилися шостнадцятому сіяному дуету Керолайн Доулгайд/Софія Кенін (США).

Зустріч тривала 1 годину 6 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:0.

За поєдинок Ястремська і Схофс 1 раз подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 1 брейк. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 3 рази помилилися на подачі та зробили 5 брейків.