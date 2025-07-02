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Кіченок і Стародубцева програли у першому колі парного розряду Вімблдону

Станіслав Матусевич — 2 липня 2025, 21:12
Кіченок і Стародубцева програли у першому колі парного розряду Вімблдону
Надія Кіченок
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Надія Кіченок і Юлія Стародубцева не змогли вийти у друге коло парних змагань на Вімблдоні. У стартовому матчі українки поступилися чотирнадцятому сіяному дуету Єкатерина Александрова (-)/Чжан Шуай (Китай).

Зустріч тривала 1 годину 12 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:2.

За поєдинок Кіченок і Стародубцева 2 рази подали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 2 ейси, 4 рази помилилися на подачі та зробили 5 брейків.

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Перше коло парного розряду, 2 липня

Єкатерина Александрова (-)/Чжан Шуай (Китай)  Надія Кіченок/Юлія Стародубцева (Україна) 7:5, 6:2

У наступному колі змагань росіянка та китаянка зіграють з переможницями матчу між парою Айла Томлянович (Австралія)/Вікторія Томова (Болгарія) та дуетом Ері Ходзумі (Японія)/Алділа Сутджіаді (Індонезія).

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева перемогла з камбеком британку Франческу Джонс у жіночому одиночному розряді Вімблдону.

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