Кіченок і Стародубцева програли у першому колі парного розряду Вімблдону

Надія Кіченок і Юлія Стародубцева не змогли вийти у друге коло парних змагань на Вімблдоні. У стартовому матчі українки поступилися чотирнадцятому сіяному дуету Єкатерина Александрова (-)/Чжан Шуай (Китай).

Зустріч тривала 1 годину 12 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:2.

За поєдинок Кіченок і Стародубцева 2 рази подали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 2 ейси, 4 рази помилилися на подачі та зробили 5 брейків.