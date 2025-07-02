Кіченок і Стародубцева програли у першому колі парного розряду Вімблдону
Надія Кіченок і Юлія Стародубцева не змогли вийти у друге коло парних змагань на Вімблдоні. У стартовому матчі українки поступилися чотирнадцятому сіяному дуету Єкатерина Александрова (-)/Чжан Шуай (Китай).
Зустріч тривала 1 годину 12 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:2.
За поєдинок Кіченок і Стародубцева 2 рази подали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 2 брейки. Їхні суперниці виконали 2 ейси, 4 рази помилилися на подачі та зробили 5 брейків.
Єкатерина Александрова (-)/Чжан Шуай (Китай) – Надія Кіченок/Юлія Стародубцева (Україна) 7:5, 6:2
У наступному колі змагань росіянка та китаянка зіграють з переможницями матчу між парою Айла Томлянович (Австралія)/Вікторія Томова (Болгарія) та дуетом Ері Ходзумі (Японія)/Алділа Сутджіаді (Індонезія).
Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева перемогла з камбеком британку Франческу Джонс у жіночому одиночному розряді Вімблдону.