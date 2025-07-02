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Костюк вийшла у друге коло парного розряду Вімблдону

Станіслав Матусевич — 2 липня 2025, 16:41
Костюк вийшла у друге коло парного розряду Вімблдону
Марта Костюк
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Марта Костюк разом з румункою Єленою Габріелою Русе вийшли у друге коло Вімблдону в парному розряді. У стартовому матчі вони обіграли дует Анастасія Севастова (Латвія)/Яніна Вікмаєр (Бельгія).

Зустріч тривала 1 годину 12 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

У першому сеті Костюк та Русе вели 4:0, однак дозволили Севастовій і Вікмаєр відіграти обидва брейки, після чого прийняли на сет.

Схожа ситуація сталася і в другій партії. Українка та румунка вели 4:2, суперниці зрівняли рахунок, але знову програли свою подачу за рахунку 4:5.

За поєдинок Костюк і Русе 3 рази подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниці не виконували ейсів, 4 рази помилилися на подачі та зробили 3 брейки.

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Перше коло парного розряду, 2 липня

Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія)  Анастасія Севастова (Латвія)/Яніна Вікмаєр (Бельгія) 6:4, 6:4

У наступному колі змагань українка та румунка зіграють з переможницями матчу між четвертими сіяними Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) та дуетом Оксана Калашникова (Грузія)/Єлена Приданкіна (-).

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк залишила жіночий одиночний розряд Вімблдону, поступившись словенці Вероніці Ер'явець.

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Марта Костюк

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