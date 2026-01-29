Українська правда
Білозерцев і Сушкова завершили боротьбу на юніорському Australian Open у третьому колі

Станіслав Матусевич — 29 січня 2026, 10:39
Українські тенісисти Микита Білозерцев і Антоніна Сушкова не зуміли подолати третє коло юніорського Australian Open, відповідно, у змаганнях хлопців та дівчат.

Білозерцев поступився одинадцятому сіяному представнику Тайваню Куан-Шоу Чену з рахунком 1:6, 3:6.

Сушкова програла восьмому номеру посіву, американці Теа Фродін 4:6, 5:7.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Юніори, третє коло, 29 січня

Куан-Шоу Чен (Тайвань) – Микита Білозерцев (Україна) 6:1, 6:3

Теа Фродін (США) – Антоніна Сушкова (Україна) 7:5, 6:4

На юніорському Australian Open не залишилося українців. Напередодні Софія Бєлінська поступилася росіянці Єкатерині Тупіциній у своєму матчі третього кола.

