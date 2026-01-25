Всі четверо представників України подолали перше коло юніорського Australian Open

Четверо українців успішно стартували на юніорському Australian Open, який розпочався у Мельбурні.

Микита Білозерцев у статусі шостого сіяного впевнено переміг француза Аарона Габе з рахунком 6:4, 6:1.

Антоніна Сушкова впоралася з китаянкою Вей Чжанцянь – 7:6(1), 6:4.

Софія Бєлінська обіграла володарку вайлд-кард, австралійку Емілі Чен – 6:3, 6:4.

Поліна Скляр, яка подолала кваліфікацію, перемогла чешку Терезу Германову з рахунком 6:4, 6:2.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Юніори, перше коло, 25 січня

Микита Білозерцев (Україна) – Аарон Габе (Франція) 6:4, 6:1

Антоніна Сушкова (Україна) – Вей Чжанцянь (Китай) 7:6(1), 6:4

Софія Бєлінська (Україна) – Емілі Чен (Австралія) 6:4, 6:1

Поліна Скляр (Україна) – Тереза Германова (Чехія) 6:4, 6:2

У наступному раунді змагань представники України зіграють з наступними суперниками.

Суперники українців у другому колі юніорського Australian Open

Микита Білозерцев (Україна) – Віхаан Редді (США)

Антоніна Сушкова (Україна) – Еллен Гірші (Австралія)

Поліна Скляр (Україна) – Ксенія Єфремова (Франція)

Софія Бєлінська (Україна) – Мая Ілінка Бурческу (Румунія)

Найскладніша опонентка дісталася Скляр, адже Єфремова має третій номер посіву.

Зазначимо, що Софія Бєлінська та Поліна Скляр отримають грошові гранти від ITF у 2026 році за програмою розвитку молодих талантів.