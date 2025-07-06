Білозерцев впевнено вийшов у друге коло юніорського Вімблдону
Микита Білозерцев
Укрінформ
16-річний Микита Білозерцев вийшов у друге коло юніорського Вімблдону. У першому раунді змагань українець обіграв 17-річного казахстанця Аміра Омарханова.
Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.
Wimbledon – Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія, трава
Перше коло, юніори, 6 липня
Микита Білозерцев (Україна) – Амір Омарханов (Казахстан) 6:4, 6:2
У другому колі змагань Білозерцев зіграє з американцем Гевіном Гудом, який подолав кваліфікацію.
Нагадаємо, що українські тенісистки вже залишили одиночний розряд Вімблдону. У третьому раунді турніру Еліна Світоліна програла бельгійці Елізе Мертенс, а Даяна Ястремська не впоралася з іспанкою Джессікою Бузас Манейро.