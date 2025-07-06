Білозерцев впевнено вийшов у друге коло юніорського Вімблдону

16-річний Микита Білозерцев вийшов у друге коло юніорського Вімблдону. У першому раунді змагань українець обіграв 17-річного казахстанця Аміра Омарханова.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

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Вімблдон, Велика Британія, трава

Перше коло, юніори, 6 липня

Микита Білозерцев (Україна) – Амір Омарханов (Казахстан) 6:4, 6:2

У другому колі змагань Білозерцев зіграє з американцем Гевіном Гудом, який подолав кваліфікацію.

Нагадаємо, що українські тенісистки вже залишили одиночний розряд Вімблдону. У третьому раунді турніру Еліна Світоліна програла бельгійці Елізе Мертенс, а Даяна Ястремська не впоралася з іспанкою Джессікою Бузас Манейро.