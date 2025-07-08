Білозерцев без проблем вийшов у третє коло юніорського Вімблдону

16-річний Микита Білозерцев продовжує впевнено виступати на юніорському Вімблдоні. У другому раунді змагань українець обіграв американця Гевіна Гуда, який подолав кваліфікацію.

Матч тривав рівно 1 годину і завершився з рахунком 6:1, 6:4.

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Друге коло, юніори, 8 липня

Микита Білозерцев (Україна) – Гевін Гуд (США) 6:1, 6:4

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У третьому колі змагань Білозерцев зіграє зі своїм однолітком словенцем Жигою Шешко, який вибив з боротьби першого сіяного на змаганнях Андреса Сантамарта Ройга з Іспанії.

Нагадаємо, що у першому колі юніорського Вімблдону Білозерцев переміг казахстанця Аміра Омарханова.