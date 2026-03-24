Як Білозерцев став узбеком: принципово не хотів виступати за Україну

17-річний тенісист Микита Білозерцев змінив українське громадянство на узбецьке.

Інформація про це з'явилася у профілі тенісиста на офіційному сайті ITF (в англомовний версії його ім'я всупереч українському правопису чомусь вказувалося як Nikita).

Ще влітку минулого року Чемпіон першим серед українских медіа анонсував зміну громадянства Білозерцевим. Але тоді найбільш вірогідним варіантом для Микити-Нікіти було отримання паспорту Болгарії, адже його тренер Стефан Пантов паралельно працював регіональним координатором Болгарської федерації тенісу у Чорноморському регіоні, членом тренерської ради федерації та технічним директором Болгарської тенісної федерації.

За інформацію Чемпіона, на заваді цьому стала відсутність конкретної фінансової пропозиції від Болгарії. Тобто, болгарська федерація тенісу була готова посприяти перспективному юніору з отриманням болгарського паспорта, але Білозерцев паралельно мав певні фінансові апетити, які болгари не мали можливості (або бажання) задовольнити.

"Білозерцев зі своєю командою ходили по всьому тенісному світу і пропонували себе, – на умовах анонімності розповідає нам джерело. – Принципово не хотіли грати за Україну. Знаю, що вони вели перемовини з Казахстаном. Але в Казахстані вирішили тимчасово припинити практику стартових фінансових бонусів за виступи під прапором цієї країни в тенісі і, скоріш за все, цей фактор не дозволив сторонам домовитися".

В підсумку тепер Білозерцев виступатиме за Узбекистан. Цікаво, що за останні місяці одразу три російські тенісистки: Марія Тимофеєва, Камілла Рахімова та Поліна Кудерметова змінили громадянство саме на узбецьке.

За інформацією нашого джерела, ці переходи відбулися за російські гроші.

"Узбекистан зазвичай не пропонував великих фінансових бонусів в тенісі, – розповідає нам міжнародний експерт, який готовий спілкуватися на цю тему лише анонімно. – За моєю інформацією, всі ці переходи відбулися за російські гроші. Історія Білозерцева – не виняток із цього списку".

Наразі Білозерцев посідає 13 місце у світовому рейтингу юніорів. Торік у віці 16 років він здобув перший професійний титул на турнірі серії ITF М15 у сербській Куршумлійській Бані.

Максим Розенко, Чемпіон