Четверо українських юніорів отримали стартових суперників на Australian Open

Четверо українських молодих тенісистів дізналися своїх перших суперників на юніорському Australian Open, який з 24 січня по 1 лютого проходитиме у Мельбурні.

Єдиний наш представник у змаганнях хлопців, Микита Білозерцев, отримав шостий номер посіву й у першому колі зіграє проти французького кваліфаєра Аарона Габе.

Антоніна Сушкова протистоятиме китайській тенісистці Вей Чжанцянь.

Софія Бєлінська вийде на корт проти австралійки Емілі Чен, яка отримала вайлд-кард від організаторів.

Поліна Скляр, подолавши кваліфікацію, отримала в суперниці чешку Терезу Германову.

Результати жеребкування першого кола юніорського Australian Open

Микита Білозерцев (Україна) – Аарон Габе (Франція)

Антоніна Сушкова (Україна) – Вей Чжанцянь (Китай)

Софія Бєлінська (Україна) – Емілі Чен (Австралія)

Поліна Скляр (Україна) – Тереза Германова (Чехія)

Зазначимо, що Софія Бєлінська та Поліна Скляр отримають грошові гранти від ITF у 2026 році за програмою розвитку молодих талантів.