Четверо українських юніорів отримали стартових суперників на Australian Open
Четверо українських молодих тенісистів дізналися своїх перших суперників на юніорському Australian Open, який з 24 січня по 1 лютого проходитиме у Мельбурні.
Єдиний наш представник у змаганнях хлопців, Микита Білозерцев, отримав шостий номер посіву й у першому колі зіграє проти французького кваліфаєра Аарона Габе.
Антоніна Сушкова протистоятиме китайській тенісистці Вей Чжанцянь.
Софія Бєлінська вийде на корт проти австралійки Емілі Чен, яка отримала вайлд-кард від організаторів.
Поліна Скляр, подолавши кваліфікацію, отримала в суперниці чешку Терезу Германову.
Результати жеребкування першого кола юніорського Australian Open
- Микита Білозерцев (Україна) – Аарон Габе (Франція)
- Антоніна Сушкова (Україна) – Вей Чжанцянь (Китай)
- Софія Бєлінська (Україна) – Емілі Чен (Австралія)
- Поліна Скляр (Україна) – Тереза Германова (Чехія)
Зазначимо, що Софія Бєлінська та Поліна Скляр отримають грошові гранти від ITF у 2026 році за програмою розвитку молодих талантів.