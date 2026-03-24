Перспективний український юніор змінив громадянство

17-річний український тенісист Микита Білозерцев змінив громадянство на узбецьке.

Інформація про це з'явилася у профілі тенісиста на офіційному сайті ITF.

Наразі Білозерцев посідає 13 місце у світовому рейтингу юніорів. Торік у віці 16 років він здобув перший професійний титул на турнірі серії ITF М15 у сербській Куршумлійській Бані.

Раніше повідомлялося, що Білозерцев може змінити громадянство на болгарське. Минулого року під час юніорського Вімблдону Микита відмовився відповідати на запитання кореспондента Чемпіона українською мовою.

Нагадаємо, за останні місяці одразу три російські тенісистки: Марія Тимофеєва, Камілла Рахімова та Поліна Кудерметова змінили громадянство саме на узбецьке.