Легендарний серб стане суперником Сіннера у півфіналі Вімблдону

Легендарний Новак Джокович (6) став останнім півфіналістом Вімблдону. Серб у непростому матчі переміг італійця Флавіо Коболлі (24).

Зустріч тривала 3 години 13 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(8), 6:2, 7:5, 6:4.

За поєдинок Джокович 13 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 6 брейків. Його суперник виконав 13 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 2 брейки.

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Чвертьфінал, 9 липня

Новак Джокович (Сербія) – Флавіо Коболлі (Італія) 6:7(8), 6:2, 7:5, 6:4

Суперники провели другий очний поєдинок, обидва виграв серб. У півфіналі Джокович зіграє з Янніком Сіннером (1, Італія).

Джокович вийшов у свій 14 півфінал на Вімблдоні й став одноосібним лідером за цим показником, випередивши швейцарця Роджера Федерера.

Загалом на турнірах Grand Slam це вже 52 півфінал для Новака – найкращий результат в історії для чоловіків. Стільки ж на своєму рахунку має американка Кріс Еверт.

Нагадаємо, що напередодні на Вімблдоні визначилася перша пара півфіналістів у чоловічому одиночному розряді.