Подрез перервала свою серію перемог на турнірі у Франції

18-річна Вероніка Подрез (317) не зуміла вийти в фінал турніру серії ITF W35 у французькому Вільньов-д'Аск. У півфіналі змагань українка поступилася четвертій сіяній Анук Франкен Петерс (334, Нідерланди).

Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 3:6.

Подрез за гру 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 3 брейки. На рахунку її суперниці 2 ейси, 3 помилки на подачі та 5 брейків.

ITF W35, Villeneuve d`Ascq

Вільньов-д'Аск, Франція, хард

Призовий фонд: $30,000

Півфінал, 1 листопада

Анук Франкен Петерс (Нідерланди) – Вероніка Подрез (Україна) 6:4, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися.

Минулого тижня Подрез виграла найбільший титул у кар'єрі, ставши чемпіонкою на 60-тисячнику в Пуатьє.

На старті змагань у Вільньов-д'Аск Вероніка обіграла француженку Діану Мартинов (608), у другому колі перемогла її співітчизницю Жулі Міятович (1469), а у чвертьфіналі пройшла ще одну представниці Франції, першу сіяну Армоні Тан (243).