Подрез продовжила серію перемог у Франції

Вероніка Подрез (317) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W35 у французькому Вільньов-д'Аск. У другому колі змагань сьома сіяна українка обіграла місцеву тенісистку Жулі Міятович (1469).

Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

Подрез за гру 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. На рахунку її суперниці 4 ейси, 11 помилок на подачі та 2 брейки.

ITF W75, Villeneuve d`Ascq

Вільньов-д'Аск, Франція, хард

Призовий фонд: $30,000

Друге коло, 30 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Жулі Міятович (Франція) 6:4, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє проти переможниці матчу між першою сіяною Армоні Тан (243, Франція) та Марі Векерле (577, Люксембург).

Минулого тижня Подрез виграла найбільший титул у кар'єрі, ставши чемпіонкою на 60-тисячнику в Пуатьє.

А у першому колі змагань у Вільньов-д'Аск напередодні Вероніка обіграла француженку Діану Мартинов (608).