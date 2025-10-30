Подрез продовжила серію перемог у Франції
Вероніка Подрез (317) вийшла у чвертьфінал турніру серії ITF W35 у французькому Вільньов-д'Аск. У другому колі змагань сьома сіяна українка обіграла місцеву тенісистку Жулі Міятович (1469).
Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.
Подрез за гру 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 5 брейків. На рахунку її суперниці 4 ейси, 11 помилок на подачі та 2 брейки.
Вероніка Подрез (Україна) – Жулі Міятович (Франція) 6:4, 6:2
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє проти переможниці матчу між першою сіяною Армоні Тан (243, Франція) та Марі Векерле (577, Люксембург).
Минулого тижня Подрез виграла найбільший титул у кар'єрі, ставши чемпіонкою на 60-тисячнику в Пуатьє.
А у першому колі змагань у Вільньов-д'Аск напередодні Вероніка обіграла француженку Діану Мартинов (608).