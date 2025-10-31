Подрез розібралася з першою сіяною і вийшла в півфінал турніру ITF у Франції

18-річна Вероніка Подрез (317) вийшла у півфінал турніру серії ITF W35 у французькому Вільньов-д'Аск. У чвертьфіналі змагань сьома сіяна українка обіграла лідерку посіву Армоні Тан (243, Франція).

Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:3.

У першому сеті українка відігралася з 0:4, а за рахунку 4:5 ліквідувала сет-пойнт на своїй подачі. В другій партії перевага Вероніки не викликала сумнівів.

Подрез за гру 2 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 3 ейси, 5 помилок на подачі та 2 брейки.

ITF W75, Villeneuve d`Ascq

Вільньов-д'Аск, Франція, хард

Призовий фонд: $30,000

Чвертьфінал, 31 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Армоні Тан (Франція) 7:5, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань українка зіграє проти четвертої сіяної Анук Франкен Петерс (334, Нідерланди).

Минулого тижня Подрез виграла найбільший титул у кар'єрі, ставши чемпіонкою на 60-тисячнику в Пуатьє.

На старті змагань у Вільньов-д'Аск Вероніка обіграла француженку Діану Мартинов (608), а в другому колі перемогла її співітчизницю Жулі Міятович (1469).