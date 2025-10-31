Подрез розібралася з першою сіяною і вийшла в півфінал турніру ITF у Франції
18-річна Вероніка Подрез (317) вийшла у півфінал турніру серії ITF W35 у французькому Вільньов-д'Аск. У чвертьфіналі змагань сьома сіяна українка обіграла лідерку посіву Армоні Тан (243, Франція).
Гра тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:3.
У першому сеті українка відігралася з 0:4, а за рахунку 4:5 ліквідувала сет-пойнт на своїй подачі. В другій партії перевага Вероніки не викликала сумнівів.
Подрез за гру 2 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 3 ейси, 5 помилок на подачі та 2 брейки.
Вероніка Подрез (Україна) – Армоні Тан (Франція) 7:5, 6:3
Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань українка зіграє проти четвертої сіяної Анук Франкен Петерс (334, Нідерланди).
Минулого тижня Подрез виграла найбільший титул у кар'єрі, ставши чемпіонкою на 60-тисячнику в Пуатьє.
На старті змагань у Вільньов-д'Аск Вероніка обіграла француженку Діану Мартинов (608), а в другому колі перемогла її співітчизницю Жулі Міятович (1469).