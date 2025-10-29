Подрез успішно стартувала на турнірі ITF у Франції
18-річна Вероніка Подрез (317) вдало стартувала на турнірі серії ITF W35 у французькому Вільньов-д'Аск. У першому колі змагань сьома сіяна українка обіграла місцеву тенісистку Діану Мартинов (608).
Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 7:5.
Подрез за гру 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 1 помилка на подачі та 2 брейки.
Вероніка Подрез (Україна) – Діана Мартинов (Франція) 6:1, 7:5
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє проти іншої француженки, Жулі Міятович (1469).
Минулого тижня Подрез виграла найбільший титул у кар'єрі, ставши чемпіонкою на 60-тисячнику в Пуатьє. Цікаво, що Мартинов на тому ж турнірі перемогла у другому колі іншу українку, Анастасію Фірман.