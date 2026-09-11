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Сушкова не зуміла вийти в фінал парного розряду юніорського US Open

Станіслав Матусевич — 11 вересня 2026, 23:32
Сушкова не зуміла вийти в фінал парного розряду юніорського US Open
Антоніна Сушкова (справа) і Маая Раджешваран Реваті
Getty images

17-річна українська тенісистка Антоніна Сушкова разом із індійкою Мааєю Раджешваран Реваті не зуміли вийти в фінал парного розряду юніорського US Open, поступившись у півфінальному поєдинку американському дуету сестер Анніки та Крістіни Пенічкових.

Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(3), 2:6.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Півфінал, 11 вересня

Антоніна Сушкова (Україна)/Маая Раджешваран Реваті (Індія)  Анніка Пенічкова/Крістіна Пенічкова (США) 6:7(3), 2:6

Це найбільший успіх у кар'єрі Сушкової на юніорських турнірах Grand Slam.

Нагадаємо, що в одиночному розряді серед українських юніорок найдалі пройшла 15-річна Поліна Скляр, яка вибула в 1/8 фіналу змагань.

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