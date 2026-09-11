Дві перші ракетки світу стали чемпіонками парного розряду US Open

Найкращий тенісний дует світу чешки Катерини Синякової та американки Тейлор Таунсенд став переможцем змагань у жіночому парному розряді на US Open. У фінальному поєдинку лідери рейтингу обіграли американок Робін Монтгомері та Ешлін Крюгер.

Гра тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:0, 6:2.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Фінал парного розряду, 11 вересня

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) – Робін Монтгомері/Ешлін Крюгер (США) 5:7, 6:0, 6:2

Синякова і Таунсенд тепер мають спільні перемоги на усіх чотирьох турнірах Grand Slam у різні роки. Раніше вони тріумфували на Вімблдоні-2024, Australain Open-2025 та Ролан Гаррос-2026. Таким чином, пара здобула так званий кар'єрний Grand Slam.

Нагадаємо, що напередодні визначилися фіналістки жіночого одиночного розряду US Open.