Все вирішили кілька геймів на моїй подачі, – Гофф оцінила півфінальний матч US Open проти Рибакіної
Коко Гофф
btu.org.ua
Американка Коко Гофф прокоментувала свою невдачу в півфінальному матчі US Open проти представниці Казахстану Єлени Рибакіної та подякувала глядачам, які палко підтримували молоду спортсменку.
Слова тенісистки наводить Великий теніс України.
"Матч, на мій погляд, був якісним, і, якщо чесно, усе вирішили буквально кілька моїх геймів на подачі в обох сетах, де я не змогла втримати подачу. Мені треба ще передивитися матч і зрозуміти, що саме там відбулося, але вона дуже добре робить одну річ: постійно залишається в кожному розіграші й чинить великий тиск і в геймах на твоїй подачі, і на прийомі. Тож, думаю, сьогодні вона просто трохи краще тримала лінію й контролювала позицію, ніж я", – сказала Гофф.
Коко вважає, що гучна підтримка глядачів допомогла їй дістатися до півфіналу турніру.
"Це дуже багато для мене означає. Звісно, наприкінці завжди трохи боляче від того, що не змогла виграти для них. Не те щоб я відчувала якесь повне розчарування, але все одно шкода. Вони реально протягнули мене через багато матчів тут, і я відчувала цю любов аж до останнього очка".
Гофф не зуміла вдруге у кар'єрі виграти Відкриту першість США і залишиться на четвертій позиції світового рейтингу.
У фінальному поєдинку US Open 12 вересня зійдуться Рибакіна та чинна чемпіонка турніру "нейтральна" Аріна Сабалєнка.