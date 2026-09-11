Все вирішили кілька геймів на моїй подачі, – Гофф оцінила півфінальний матч US Open проти Рибакіної

Американка Коко Гофф прокоментувала свою невдачу в півфінальному матчі US Open проти представниці Казахстану Єлени Рибакіної та подякувала глядачам, які палко підтримували молоду спортсменку.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

" Матч, на мій погляд, був якісним, і, якщо чесно, усе вирішили буквально кілька моїх геймів на подачі в обох сетах, де я не змогла втримати подачу. Мені треба ще передивитися матч і зрозуміти, що саме там відбулося, але вона дуже добре робить одну річ: постійно залишається в кожному розіграші й чинить великий тиск і в геймах на твоїй подачі, і на прийомі. Тож, думаю, сьогодні вона просто трохи краще тримала лінію й контролювала позицію, ніж я", – сказала Гофф.

Коко вважає, що гучна підтримка глядачів допомогла їй дістатися до півфіналу турніру.

" Це дуже багато для мене означає. Звісно, наприкінці завжди трохи боляче від того, що не змогла виграти для них. Не те щоб я відчувала якесь повне розчарування, але все одно шкода. Вони реально протягнули мене через багато матчів тут, і я відчувала цю любов аж до останнього очка".

Гофф не зуміла вдруге у кар'єрі виграти Відкриту першість США і залишиться на четвертій позиції світового рейтингу.

У фінальному поєдинку US Open 12 вересня зійдуться Рибакіна та чинна чемпіонка турніру "нейтральна" Аріна Сабалєнка.